Sosyal medya teröristlerine darbe

İstanbul'daki saldırı sonrasında sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Beşiktaş'taki saldırı ile ilgili terör örgütlerini övücü mahiyette paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.



Burada soruşturmayı yürüten savcı Can Tuncay, şüpheliler İbrahim Budak, Hakan Aydemir, Filiz Çolak ve Cezmi Dinçer'in ifadesini aldı. Savcılık sevk yazısında, şüphelilerin sosyal medyada Beşiktaş'taki saldırı sonrasında terör örgütü PKK'yı övücü ve devleti aşağılayıcı mahiyette paylaşımlarda bulunduğu, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptıkları belirtildi.



Savcılık, tüm şüphelilerin ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanmalarını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de ifadesini aldığı şüpheliler Budak, Aydemir, Çolak ve Dinçer'in tutuklanmalarına karar verdi.