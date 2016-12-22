Sosyal medya teröristi 7 kişi tutuklandı

Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 7 kişi tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında yapılan araştırmada, 9 kişinin sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



İZMİR'DE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, kentteki toplumsal olaylarda örgütün propagandasını yaptıkları, sosyal medyada örgütü övücü paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı, 2'si ise adreslerinde bulunamadı.



Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait çok sayıda yasak yayın ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA