Sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında hiçbir fark yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da, Yeşil Akdeniz Sanayi Kooperatifleri üyeleriyle kahvaltında bir araya geldi.



Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık büyük projeleri gerçekleştirdiğini, yoluna emin adımlarla ilerlediğini söyledi.



Türkiye'nin 15 senedir çok badireler atlattığını ve buna rağmen büyüdüğünü, daha bağımsız kararlar aldığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık dünyada söz sahibi olduğunu anlattı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada söz sahibi, saygın bir ülke olduğunu ancak Türkiye'den rahatsızlık duyanların da çoğaldığını dile getirdi.



Çavuşoğlu, Hollanda'daki olaylar ile ilgili olarak, "Dünyanın başka bir yerinde olsa ahkam kesmeye başlarlar. İnsanlık, demokrasi, özgürlük dersi veriyorlar. Bu mu senin insanlığın, özgürlük anlayışın? Ama Türkiye bunun altında kalmaz, adımlarımızı attık ve göreceksiniz önümüzdeki süreçte sabredin adımlarımızı daha da atacağız. Biz sığıntı gibi bunlarla uğraşamayız. Türk hiçbir yerde sığıntı olmaz." dedi



"ARTIK TÜRKİYE İLE NASIL İLİŞKİ KURACAĞINIZI ÖĞRENECEKSİNİZ"



Avrupa'ya yönelik olarak, "Artık Türkiye ile nasıl ilişki kuracağınızı öğreneceksiniz, hükmedici konuşmalardan vazgeçeceksiniz. Türkiye hükmeder. Türkiye çünkü 2 milyarın da ümmetidir." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "O yüzden siz Türkiye'ye hükmedici konuşamazsınız. Adam gibi konuşursunuz, ricacı olursunuz. Otururuz konuşuruz, anlaşırız iş de yaparız, siyaset de işbirliği de yaparız. Biz her şeye varız. Yalnız bize nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz. Siz öğrenmiyorsanız biz size öğreteceğiz, itinayla öğreteceğiz." şeklinde konuştu.



HOLLANDA'DAKİ SEÇİMLER



Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'daki seçimlere değinerek, şunları söyledi:



"İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız, Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz, Avrupa'yı çökertmeye başladınız. Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz. Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak. Bu gidişle öyle. Eskiden, bundan 100 sene savaştılar. Avrupa'nın tarihini aç, önlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yüzlerine bakamazlar Avrupalılar. Farklı dinlerden oldukları için 100 yıl birbirlerini kestiler ama sonra bundan ders alındı, Avrupa Birliği kuruldu, Avrupa Konseyi. Şimdi tüm bunlar yok edilmeye başladı, Avrupa o eski günlere gidiyor."