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09 Eylül 2017 12:30 | Son Güncelleme: 09 Eylül 2017 12:31

Sosa ve Volkan Şen'e coşkulu karşılama

Trabzonspor Kulübünün son transferleri Jose Ernesto Sosa ile Volkan Şen'i havalimanında bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Sosa ve Volkan Şen'e coşkulu karşılama

Arjantinli orta saha oyuncusu Sosa ile Volkan, Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve Genel Sekreter Gençağa Meriç ile uçakla Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'nda yeni transferleri coşkuyla karşılayan ve omuzlarına alan taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarların yoğun ilgi ve tezahüratıyla karşılaşan Sosa ve Volkan, herhangi bir açıklama yapmadan polisin güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Etiketler: volkan şensosatrabzonsporkarşılama


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