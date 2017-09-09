Sosa ve Volkan Şen'e coşkulu karşılama

Trabzonspor Kulübünün son transferleri Jose Ernesto Sosa ile Volkan Şen'i havalimanında bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Arjantinli orta saha oyuncusu Sosa ile Volkan, Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve Genel Sekreter Gençağa Meriç ile uçakla Trabzon'a geldi.



Trabzon Havalimanı'nda yeni transferleri coşkuyla karşılayan ve omuzlarına alan taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundu.



Taraftarların yoğun ilgi ve tezahüratıyla karşılaşan Sosa ve Volkan, herhangi bir açıklama yapmadan polisin güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.