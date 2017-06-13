İsrail-Filistin sorununun çözümü yakın zamanda mümkün değil

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail-Filistin sorununun çözümünün kısa vadede mümkün olmadığını söyledi.

İsrail Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail Parlamentosunda (Knesset) konuşan Liberman, İsrail-Filistin sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Liberman, "İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin en iyi senaryo uzun vadeli geçici bir anlaşma olabilir. Araplarla İsrail arasında bir normalleşme olmadan İsrail-Filistin barışının sağlanması mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.



Haberde Liberman'ın, Mısır ve Ürdün'ün İsrail ile sorunları çözmeden anlaşma yaptığı vurgulandı. Ayrıca haberde, İsrailli bakanın, Arap ülkelerinin asıl endişe verici sorununun Hamas, Hizbullah, El-Kaide ve DEAŞ olduğu iddiasına da yer verildi.



Liberman'ın, Filistin yönetiminin İsrail ile barış sağlanması için çaba göstermediğini öne sürdüğü belirtilen haberde, İsrailli bakanın "Gazze'ye bir operasyon niyetimiz yok ama hiçbir provokasyonu da görmezden gelmeyeceğiz." ifadesi de aktarıldı.



İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.



Donald Trump liderliğindeki yeni ABD yönetimi ise İsrail-Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlaması için taraflara baskı yapıyor.