Hidayet Karaca 'FETÖ çatı davası'nda savunma yaptı

Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Gülen'in de yer aldığı 73 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca savunma yaptı.

Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 73 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 11'inci duruşmasına tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, Alaeddin Kaya, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, İlhan İşbilen ve Kazim Avcı ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.



Sanık Dilaver Azim ile tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada, sanıklardan Karaca savunmasına başladı.



İstanbul'da devam eden "Futbolda şikede kumpas" davası ile "Tahşiyecilere kumpas" davalarında da "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığını anlatan Hidayet Karaca, bu davaların birleştirilmesini talep etti.



"İnsanlık tarihi boyunca belki de en anlaşılmaz davanın sanığı olduğunu" söyleyen Karaca, "iddianamenin her satırında hukuka aykırılıklar bulunduğunu, olmayan suçun ısrarla yüklenmek istendiğini, gerçek deliller bulunamayınca iftiralara, niyet okumalara, açık kaynak bilgilerine ve gizli tanık beyanlarına başvurulduğunu" iddia etti.

"SUÇLAMALAR YANLIŞ ANLAMA KAYNAKLI"



25 yıl gazetecilik yaptığını, daha önce sürekli basın kartı sahibi olduğunu belirten Karaca, "Hakkımdaki tutuklama kararı ve isnat edilen suçlamalar, tamamen Samanyolu Grubu'nun yayınlarından, iftiralardan ve yanlış anlamalardan kaynaklanmaktadır." dedi.



Karaca, hakkındaki soruşturmaların, "gizlilik kararı" olmamasına rağmen tutuklanmasından önce kendinden gizlendiğini, tutuklanana kadar kendisinden kimsenin şikayetçi olmadığını, müşteki ifadelerinin ve bazı delillerin tutuklandıktan sonra temin edildiğini savundu.

SALONDAN "İNSANLARIN KANINA GİRDİNİZ" TEPKİSİ



Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanlığı görevini yürüttüğünü, yayın içeriğinden sorumlu müdürler bulunduğunu, kendisinin hukuksal açıdan içerikten sorumlu tutulamayacağını öne sürdü.



Yayın grubunun hem mahkemeler hem de RTÜK tarafından denetlendiğini ifade eden Karaca, görev yaptığı süre boyunca hiçbir zaman yayınlar nedeniyle mahkeme tarafından çağrılmadığını belirtti.



Karaca'nın ifadesi sırasında salonda izleyici kısmında bulunan bir kişi, "Bu şekilde konuşarak sorumluluğunuzdan kaçamazsınız, bu ifadeler yalan. İnsanların kanına girdiniz." diye bağırdı.



Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, izleyiciye, "Oradan müdahale etme hakkınız yok. Mahkemede söz almadan kimse konuşmaz. Böyle olursa gereğini yapacağız. Herkes savunmasını yapacak." uyarısında bulundu.



Karaca, savunmasına yarın devam edecek.



İddianamede, sanıkların, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 132 yıl 1'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.