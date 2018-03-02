Sorumluluğumuzun bilincinde olarak Afrin'deyiz

Başbakan Yıldırım, "Tarihten gelen bir sorumluluğumuz var, bu sorumluluğun bilincinde olarak bugün biz Afrin'deyiz, bugün El Bab'tayız, Cerablus'tayız, Rai'deyiz, Dabık'tayız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Tarihten gelen bir sorumluluğumuz var, bu sorumluluğun bilincinde olarak bugün biz Afrin'deyiz, bugün El Bab'tayız, Cerablus'tayız, Rai'deyiz, Dabık'tayız ama yarın memleketimize, milletimize vaki herhangi bir saldırı olsa, nerede olursa olsun işte kahraman Mehmetçiklerimiz, Mehmetlerimiz her zaman hazır" dedi.

Yıldırım, 1. Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası'nda er ve erbaşlarla yemekte bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, burada askerleri selamlayarak, bir konuşma gerçekleştirdi. Yıldırım, Türk askerlerinin, Türkiye'nin istiklali, milletin huzuru, güvenliği için Afrin'de büyük bir destan yazdığını söyledi.

Başbakan Yıldırım, dün alçakça bir pusu sebebiyle 8 askerin şehit olduğunu aktararak, "Jandarma, polis ve güvenlik korucularımız şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun, yaralılarımız var, acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz zor bir coğrafyada, büyük alim İbn-i Haldun der ki; 'Coğrafya kaderdir.' Bu coğrafya bizim kaderimiz, bu bir o kadar bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Ecdadımız nasıl altı asırdan fazla üç kıtada bu topraklarda huzur, barış, kardeşlik hakim kıldıysa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevi sadece 81 milyonumuz ve 780 bin kilometrekare vatan toprağımızı korumak değil, aynı zamanda etrafımızdaki milletlerin de huzuru, barışı ve selameti için tarihten gelen bir sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluğunun bilincinde olarak Afrin'de olduklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tarihten gelen bir sorumluluğumuz var, bu sorumluluğun bilincinde olarak bugün biz Afrin'deyiz, bugün El Bab'tayız, Cerablus'tayız, Rai'deyiz, Dabık'tayız ama yarın memleketimize, milletimize vaki herhangi bir saldırı olsa, nerede olursa olsun işte kahraman Mehmetçiklerimiz, Mehmetlerimiz her zaman hazır. Afrin harekatı başladığı ilk günde akın akın insanlar Cumhurbaşkanımıza, bize, 'biz de Afrin'e gitmek istiyoruz' bununla yetinmiyorlar, 135 kilometre Hatay'ın, Kilis'in bütün sınırlarında her gün akın akın insanlar oraya geliyor, Mehmetçik'e, kahraman askerlerimize, polisimize, jandarmamıza destek oluyor, dua ediyorlar. Böyle bir ülke, böyle bir millet, böyle bir vatan sevgisi olduğu zaman bizim sırtımızı hiç kimse yere getiremez."