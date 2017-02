Soruların gösterildiğini itiraf ettiler

"Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının önceden sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 kişi hakkındaki iddianamede şüphelilerinden üçü, ifadelerinde sınavdan önce soruları gördüklerini itiraf etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012'de düzenlenen "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının önceden sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden üçünün, sınavdan önce soruların kendilerine gösterildiğine yönelik itirafları yer aldı.



Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelilerden üçünün etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri belirtilerek, buna ilişkin ceza indiriminin mahkemenin takdirine bırakıldığı belirtildi.



İddianamede, soruşturma konusu sınavda 140 sorudan 126'sını doğru cevaplan A.K'nin mülakatta elendiği, 13 Ekim 2012'de tekrar sınava girerek, hakim-savcı olarak atandığı ancak diğer şüpheliler gibi bu şüphelinin mesleğe kabul kararının da Haziran 2015'te HSYK tarafından kaldırıldığı ifade edildi.



İddianameye göre A.K, 1 Kasım 2016'da emniyette alınan beyanında, Tarsus'ta avukatlık yaparken sınava kendi imkanlarıyla çalıştığını belirtti. Avukat arkadaşı A.K'nin sınav için Ankara'ya birlikte gitmeyi teklif ettiğini ve beraber yola çıktıklarını anlatan A.K, arkadaşının "Konya'ya uğrayıp birini gördükten sonra Ankara'ya gideceklerini söylediğini" bildirdi.



Şüpheli A.K ifadesinde, şunları anlattı:



"Adını hatırlayamadığım bir iş merkezinde bulunan avukatlık bürosuna geldik. Büroda iki kişi vardı. Biri A.G'ydi. A.G, arkadaşım A.K'ye ve bana ertesi günkü hakimlik sınav sorularının kendisinde olduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim getirerek, üzerine sırayla yemin ettirdikten sonra bilgisayardan sınav sorularını gösterdi. Bilgisayarda kitapçık şeklinde 140 civarında soru vardı. A.G, soruları not etmememiz hususunda bizi uyardı. 2-3 saat bilgisayardan sorulara bakıp, işaretli olan cevaplarını ezberledik. O gün A.G'nin ayarladığı bir evde A.K. ile birlikte kaldık. Ankara'ya gelip sınava girdiğimde, soruların A.G'nin gösterdiği sorular olduğunu anladım."



Şüpheli A.K, 1 Kasım 2016'da savcıya verdiği ifadede de iki yıl süreyle Tarsus'ta "Fetullah Gülen cemaati"ne ait Işık Dershanesinin avukatlığını yaptığını, ara sıra cemaatin sohbet toplantılarına katıldığını anlattı ancak kendisini "cemaatçi" olarak tanımlamadığını, "cemaatle arasında menfaat ilişkisi olduğunu" savundu.



"HAYATINDA GÖRMEDİĞİN ŞEYLERİ GÖRECEKSİN"

Sınavda 140 sorudan 110'unu doğru cevaplayan ve Van Cumhuriyet Savcısıyken HSYK tarafından meslekten çıkarılan şüpheli İ.H.D. de o dönemde Mersin'de avukatlık yapan O.C.B'nin kendisini arayarak, Ankara'ya sınava gideceklerini ancak öncesinde Konya'ya uğrayacaklarını bildirdiğini ifade etti. TEDAŞ avukatı E.G. ve Mersin'de avukatlık yapan M.D. ile birlikte otomobille Konya'ya gittiklerini kaydeden İ.H.D, yolda M.D'ye neden Konya'ya gittiğini sorduğunda, "Hayatında görmeyeceğin şeyleri göreceksin" yanıtı aldığını belirtti.



İ.H.D, Konya'da, bir iş merkezindeki hukuk derneğinin bürosuna çıktıklarını, orada bir avukat ile matematik öğretmeni olduğunu tahmin ettiği kişilerce karşılandıklarını anlattı.



Şüpheli, "Bir salona geçerek, masa üzerindeki laptopu açtık. Laptoptan, sonradan sınav esnasında göreceğim soru ve cevapları gösterdiler. Birlikte gittiğim şahıslarla birlikte bunları bir saat boyunca inceledik. Sonra oradan ayrıldık ve Ankara'ya geçtik." beyanını verdi.



Sınavda, kendilerine gösterilen soruların aynılarının çıktığını belirten İ.H.D, bazı hakim ve savcılar ile kaldığı evde "kamp programı" yapıldığını, Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu, buraya meslekten ihraç edilerek tutuklanan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı R.A'nın birkaç kez geldiğini, dini sohbetler ettiğini ve Gülen'in kitaplarını okuduğunu söyledi.



Adaylık döneminde 5-6 kez maaşının yüzde onunu "himmet" olarak verdiğini belirten İ.H.D, FETÖ üyeliği suçlamasını reddetti, pişmanlık duyduğunu bildirdi.



"ADRESE GİTMEMİ SÖYLEDİ"

Şüpheli T.O. da sınavda 140 sorudan 111'ini doğru cevaplayarak, 80,4 puan aldı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyen T.O, ifadesinde, sınavdan 1-2 gün önce Oltu'dan Ankara'ya geldiğini, burada, o dönemde Oltu Başsavcısı olan ve 15 Temmuz'dan sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan eşinin arkadaşı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı R.A. ile sınav hakkında konuştuğunu bildirdi.



T.O, "R.A, bana bir adres vererek mutlaka buraya gitmemi söyledi. Adrese gittiğimde üniversiteden arkadaşım M.G. ile karşılaştım. M.G, elinde 2012 hakimlik sınavı alan bilgisi soruları olduğunu söyledi. Daha sonra soruları getirip beraberce inceledik. Sınava girdiğimde çıkan soruların M.G'nin gösterdiği sorular olduğunu anladım." beyanında bulundu.



İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş sınavı sorularının FETÖ tarafından sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 hakim ve savcı hakkında hazırladığı iddianamede şüphelilerin "terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıl 7'şer aya kadar hapsini istemişti. Söz konusu iddianame, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde inceleme aşamasında bulunuyor.