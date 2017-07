Çavuşoğlu ve Çelik'ten Avrupa'ya ders!

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik bugün düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;



Türkiye-AB ilişkilerinde terörle mücadele ve göç konusunu konuştuk. Körfez krizinin çözülmesi için çaba sarfediyoruz. Suriye'de ateşkesin tesis edilmesini ve siyasi çözüm, imar konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Harem-i Şerif'teki İsrail'in uygulamalarını doğru bulmadığını vurguladık. Durumun bir an önce normalleşmesi gerekiyor.



İLİŞKİLERİMİZDE SORUNLAR VAR



İlişkilerimizde sorunlar da var. Bu sorunlar da gizli değil. Sorunların aşılması için diyaloğumuzun daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Türkiye'de demokratik muhalefetle teröristleri ve teröre destek verenleri bir tutmamak gerekiyor. İşini düzgün yapan gazeteci ile terör örgütüne doğrudan destek veren gazeteci varsa bunları ayırmak gerekir. Gazeteci olmak her türlü suçu işlemeyi meşru göstermez ki.



AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUMLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ



Gerçek demokratik muhalefet ile teröre destek verenleri ayıramazsak sorun orada başlar. Bunu çok iyi bir şekilde tespit etmek lazım. Biz her türlü bilgiyi AB'ye vermeye hazırız. AB Konseyi'nin tavsiyelerini yerine getiriyoruz. OHAL dönemindeki uygulamaların incelenmesi için bir komisyon kurduk. İnsan Hakları Mahkemesi bunu iç hukuk olarak tanımladı. Bu adımları atacağız. Bu süreçte AB ile uyumlu bir şekilde çalışmak istiyoruz.



OHAL AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE UYGUN



"Terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Elbette bir darbe girişimine maruz kaldık. AB'den de yeterince destek görmedik. Bir yıl sonra yeterince destek görmeye başladık; o da açıklamalarla. Bunlarla mücadele ediyoruz. Bunlarla mücadele yaparken attığınız adımlar, alınan tedbirleri hukuk içinde yapmaya çalıştık varsa bir hata bunu da düzeltiyoruz. Olağanüstü hal de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde gerçekleştirildi.



AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'ın açıklamalarından satır başları:



"Türkiye'nin mülteciler için yaptıklarını görüyoruz. 2.7 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyorlar. Bu konuda ilerleme kaydediyoruz. Mültecilerle ilgili fonlar yıl sonuna kadar yerine ulaşacak."



AB Bakanı Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:



Mescid-i Aksa konusunda ve mülteciler konusundaki açıklamalarından dolayı AB'ye teşekkür ettik. AB ile aramızda sorunlar olduğu açık ancak bu çözüm aramaya engel değil. Aramızdaki diyalogun yeni zemini 25 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel sırasında oluştu. Enerji, ulaştırma,terörle mücadele, ekonomi ve ticaret konularında diyaloglar sürecek. Ancak AB-Türkiye ilişkilerinin omurgası katılım müzakeleridir. Türkiye sadece bir stratejik partner değildir. Önemli olan katılım müzakerelerinin geliştirilmesidir.



İade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukuk devleti ve demokrası konularında diyaloglar yapıcı bir şekilde sürdürülüyor. Türkiye ile sorunların çözülmesi için fasılların açılması gerekmektedir. İlişkilerin omurgası katılım müzakereleri konusunda ilerleme kaydetmek zorundayız. 23 ve 24. fasılların açılması gerektiğini düşünüyoruz.



23. fasıl "yargı ve temel haklar" ve 24. fasıl ise "adalet, özgürlük ve güvenlik" konularını kapsıyor.



Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye'nin yapıcı tutumu görülmüştür. Kıbrıs Rum tarafının fasılları kapatma tercihinin önüne geçilmelidir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi önemlidir. Bu bir kazan-kazan durumudur. İki tarafın da menfaatinedir.



TC'nin askerlerini vatandaşlarını öldüren teröristlerin Avrupa Parlamentosu'nda sergi olarak gösterilmesini doğru bulmuyoruz. FETÖ ve PKK'ya da DEAŞ'a gösterilen muamele gösterilmelidir.



Türkiye'ye yapılacak maddi yardımın bir an önce yapılması Suriyeli çocukların eğitimi açısından da oldukça önemlidir.



MOGHERİNİ FETÖ SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ



Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini FETÖ hakkındaki AB'nin pozisyonunun netleştirilmesi konusundaki sorusuna konunun Ab ülkelerinin kararıyla olacağı şeklinde kısa bir şekilde cevap verdi.