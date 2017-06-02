Soros'a mafya benzetmesi

Macaristan Başbakanı Orban, Amerikalı milyarder George Soros'un Macaristan'daki hedeflerini gerçekleştirmek için desteklediği kurumların "mafya ve ajan" gibi faaliyet gösterdiğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.



Macar asıllı Yahudi iş adamı Soros'un desteklediği sivil toplum kuruluşlarının şeffaf olmadığını, parlamentoda yapılacak düzenlemeyle buna son vermeyi planladıklarını belirten Orban, ''Macar kamuoyunda şeffaf olmayan sadece bir önemli teşkilat var. O da Soros'un mafya benzeri ağı ve ajan tipi kurumları. Bunlar, George Soros'un hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çaba gösteriyor.'' diye konuştu.



George Soros'un Avrupa'ya sığınmacı taşımak istediğini ve kendi isteklerini dikte ettirmek için her şeyi deneyeceğini de savunan Orban, ''Macaristan bugün George Soros'un planının uygulanmasına engel teşkil ediyor. Sınırları koruyan Macar hükümeti izin vermediğinden kendisi bir milyon sığınmacıyı Avrupa'ya getiremiyor.'' ifadelerini kullandı.



Orban, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşmasından geri çekileceğini açıklamasının şok edici olduğunu da belirterek, Macarların genel olarak iklim değişikliği sorunuyla küresel çapta mücadele edilmesi gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.