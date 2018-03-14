Sonlarının geldiğini anlayan YPG çıldırdı

Afrinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, halkın ilçe merkezinden çıkmasını engelliyor.

Afrinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, halkın ilçe merkezinden çıkmasını engellemek için bu sefer sivillerin araç konvoyunun önünü hendek kazarak kapatmaya çalıştı. Yaşananlar, TSK'nin IHA'lari tarafından görüntülendi.

Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri kepçe ve silahla engellediler

Afrin ilçe merkezindeki YPG/PKK'lı teröristlerin kenti terk etmek sivilleri hendekler kazarak engellemeye çalıştığı anlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava araçları (İHA) tarafından kaydedildi.

SİVİLLER KENT MERKEZİNİ TERK ETMEYE ÇALIŞIYOR, YPG ENGELLİYOR

AA'nın ulaştığı İHA görüntülerinde, bir dozerin ilçe merkezinden hareket ederek sivillerin Afrin kent merkezini terk etmeye çalıştığı bir noktaya geldiği görülüyor.

ARAÇ KONVOYUNU BEKLETİYORLAR

Dozer, teröristlerin sivillere ait araç konvoyunu beklettiği bir noktanın hemen ilerisinde, yolun önünü kesecek şekilde kazı çalışması yapıyor.

Çıkış noktasına doğru araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturan siviller bu sırada toplanarak dozerin yanına gidiyor ve teröristlerin kazısına engel olmak istiyor.

SİVİLLER TERÖRİSTLERLE TARTIŞIYOR

Halkı engellemeye çalışan teröristlerin yoğun tepki gördüğü fark edilirken, birçok sivil eli silahlı teröristlerle tartışıyor.

YAŞLI KADIN TERÖRİSTLERİN DİZDİĞİ TAŞLARI KALDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Bu sırada yaşlı bir kadının önce teröristleri ikna etmeye çalıştığı, ardından teröristlerin dizdiği taşları elleriyle kaldırarak yolu açmaya çabaladığı İHA görüntüsüne girdi.

SİVİLLER DOZERİN KEPÇESİNE ÇIKIYOR

Görüntülerde, bazı sivillerin dozeri, kepçesine çıkarak engellemeye çalıştığı da fark edildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA TERÖRİSTLER SİVİLLERE ATEŞ AÇMIŞTI

TSK'ya ait İHA'lar, daha önce de YPG/PKKlıların sivillerin ilçeden çıkışını engellemek için yollarını kestiğini ve teröristlerin ateş açtığını kaydetmişti.

Kaynak: AA