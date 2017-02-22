Son üç haftada aranan 5 bin 574 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik genelinde yapılan operasyonlarda bin 853 şüpheli yakalandı, böylece son 21 günde yakalanan kişi sayısı 5 bin 574'e ulaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il emniyet müdürlüğünce gerekli arama kararları alınarak bugün sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlarda 3 bin 581 ekip ve 10 bin 715 personel görev alırken, 4 bin 863 ikamette arama yapıldı.

YAPILAN SON OPERASYONLARDA BİN 853 KİŞİ YAKALANDI



Polis ekiplerince, 26'sı adam öldürmek, 224'ü hırsızlık, 25'i yağma, 42'si dolandırıcılık, 61'i uyuşturucu madde ticareti yapmak, 18'i Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak ve bin 457'si diğer suçlardan olmak üzere aranan toplam bin 853 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.



Bunlardan 11'inin 20 yıl, 35'inin 10 yıl, 94'ünün 5 yıl, 227'sinin 2 yıl üzeri, 914'ünün 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 572'sinin ise haklarında yakalama emri bulunduğu için arandığı belirtildi.



Böylece 1 Şubat ve 18 Şubat'ta yapılan operasyonlarla arandığı gerekçesiyle son 21 günde yakalanan kişi sayısı 5 bin 574'e ulaştı.