Son şampiyon seyircisiz kazandı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.



Vodafone Park'ta ev sahibi seyircisinin olmadığı maçta Beşiktaş'ın gollerini 45+4'te yeni transfer Pepe, 64'te Cenk Tosun penaltıdan attı.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



Beşiktaş: Fabricio, Beck, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 74 Tolgay Arslan), Quaresma (Dk. 82 Necip Uysal), Talisca, Babel, Cenk Tosun (Dk. 87 Negredo)



Antalyaspor: Boffin, Celutska, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Sandro (Dk. 36 Zeki Yıldırım), Charles, Maicon, Danilo (Dk. 62 Aydın Karabulut), El Kabir (Dk. 79 Emre Güral), Eto'o



Goller: Dk. 45+4 Pepe, Dk. 64 Cenk Tosun (Penaltıdan) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 11 Oğuzhan Özyakup, Dk. 58 Tosic, Dk. 90+1 Beck (Beşiktaş), Dk. 33 Danilo, Dk. 45+1 Celutska, El Kabir (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 63 Diego (Antalyaspor)