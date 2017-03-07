Son dakikaların golcüsü Eren Derdiyok

Galatasaray'a Antalyaspor deplasmanında 3 puanı getiren isim olan Eren Derdiyok, özellikle son dakikalarda attığı gollerle ön plana çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Antalyaspor maçında Galatasaray'a galibiyeti getiren isim olan Eren Derdiyok, son dakikalarda attığı kritik gollerle dikkati çekiyor.



Rakip fileleri 2 kez havalandırdığı Antalyaspor karşılaşmasının 90+6. dakikasındaki golüyle maçın 3-2 kazanılmasını sağlayan Eren Derdiyok, bu sezon 5. kez son dakikalarda golle buluştu.



Sarı-kırmızılı formayla ligde toplam 10 gole ulaşan Eren, bu gollerin yarısını 89. dakika ve sonrasında kaydetmeyi başardı.



Eren Derdiyok, ligin ilk haftasında Kardemir Karabükspor, 4. haftada Çaykur Rizespor, 12. haftada Bursaspor, 20. haftada Kayserispor ve 23. haftada Antalyaspor maçlarında son dakika gollerine imza attı.



GOL KRALLIĞI YARIŞINDA TAKİPTE



Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 23 lig maçının 22'sinde görev yapan Eren, gol krallığı yarışında da üst sıralarda yer alıyor.



Sarı-kırmızılı formayla 10 gol üreterek takımının en skorer ismi konumunda bulunan Eren, rakip ağları 16 kez havalandırarak gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Beşiktaşlı Cenk Tosun'un ardından gelen 5 isim arasında bulunuyor.



Galatasaray'ın bu sezon oynadığı lig maçlarında toplam 1366 dakika süre alan sarı-kırmızılı oyuncuyu, 9 golle Yasin Öztekin, 8 golle de Armindo Bruma takip ediyor.