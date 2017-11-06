Son bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 80 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 476 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu belirlenen PKK/KCK, DEAŞ, FETÖ/PDY ve aşırı sol örgüt mensubu 974 kişi gözaltına alınırken, 68'i ölü, 6'sı sağ, 6'sı da teslim olmak üzere 80 terörist etkisiz hale getirildi.



Bu operasyonlar sonucunda Diyarbakır'da 26, Bitlis'te 10, Tunceli'de 8, Mardin'de 2 ve Erzincan'da bir olmak üzere 47 sığınak kullanılamaz hale getirildi.



Bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 4 ton gıda maddesi, 23'ü ağır ve uzun namlulu 36 silah, 637 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 16 el bombası, bin 572 muhtelif mühimmat ele geçirildi. Ayrıca 18 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE



Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 508 operasyonda ise bin 263 kilogram esrar, 237 kilogram eroin, 2 kilogram bonzai, bir kilogram afyon sakızı, 3 kilogram metamfetamin, 1,5 kilogram kokain, 24 bin 254 uyuşturucu hap, 9 bin 612 kök kenevir bitkisine el konuldu.



Ayrıca 798 bin 979 kaçak sigara, 57 bin 430 litre akaryakıt ele geçirildi, bu operasyonlar kapsamında 3 bin 350 şüpheli gözaltına alındı.



Sokak satıcılarına yönelik projeli çalışma kapsamında 37 ilde 360 şüpheli yakalandı.​



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 308 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma başlatıldı, tespit edilen 169 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI



Asayiş ve trafik uygulamaları kapsamında, ülke genelinde 2 Kasım 2017 Perşembe günü 11 bin 446 personelin katılımıyla üniversitede eğitim gören gençlerin güvenliklerinin sağlanması amacıyla "Türkiye Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı.



DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE



Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 943'ü denizlerde olmak üzere 3 bin 670'i düzensiz göçmen yakalandı,135 organizatör gözaltına alındı.