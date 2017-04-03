Son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde 27 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenen terör operasyonlarında 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülke genelinde 27 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenen terör operasyonlarında 50 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 262 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 345, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 65, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında bin 973, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 28 zanlı gözaltına alındı.



Operasyonlarda 29'u ölü, 10'u sağ, 11'i teslim olmak üzere 50 terörist etkisiz hale getirildi.



Ağrı, Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Hakkari, Muş, Iğdır, Hatay ve Bingöl'de terör örgütü mensuplarınca kullanılan 43 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 25 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Güvenlik güçlerince, iki kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere 1,5 ton patlayıcı madde, 157 el bombası, 58'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 75 silah ele geçirildi.



UYUŞTURUCU OPERASYONLARI



Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 81 ilde 544 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Operasyonlarda bir ton 564 kilogram esrar, 331 kilogram eroin, bir kilogram kokain, 10 kilogram metamfetamin, 4 kilogram afyon sakızı, bir kilogram bonzai, 6 bin 50 kök kenevir, 40 bin 12 uyuşturucu hap ile 554 bin 768 adet kaçak sigara ve 21 ton 887 litre akaryakıt geçirildi, 812 kişi gözaltına alındı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2 bin 465 kişi, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 47 kişi gözaltına alındı.



Ayrıca, 81 ilde 2 bin 403 ekipten oluşan 7 bin 378 personelin katılımıyla vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların madde bağımlılığı başta olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıklardan korunmaları, huzur ve güven ortamında eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla 4 bin 896 okul ve çevresinde "çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması" gerçekleştirildi.