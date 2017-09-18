Son bir haftada 46 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 29'u ölü, 11'i teslim, altısı sağ olmak üzere toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelindeki operasyonlarda 29'u ölü, 11'i teslim, 6'sı sağ olmak üzere 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11-18 Eylül tarihlerinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 126 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 103, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 32, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 774, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 54 zanlı gözaltına alındı.



Operasyonlarda 29'u ölü, 11'i teslim, 6'sı sağ olmak üzere 46 terörist etkisiz hale getirildi.



Diyarbakır, Mardin, Iğdır, Sivas, Siirt, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Şırnak'taki operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 28 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 49 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Güvenlik güçlerince 191 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 134 el bombası, 4 bin 67 muhtelif mühimmat, 25'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 34 silah ele geçirildi.



UYUŞTURUCU OPERASYONLARI



Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 79 ilde 2 bin 316 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 2 ton 292 kilogram esrar, 298 kilogram eroin, 3 kilo 54 gram bonzai, 2 kilo 53 gram metamfetamin, 41 bin 414 uyuşturucu hap ile 99 bin 108 kenevir bitkisi, 693 bin 13 paket kaçak sigara ve 97 ton 678 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 bin 991 kişi gözaltına alındı.



Ayrıca, 42 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 198 şüpheli yakalandı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında 665'i denizlerde olmak üzere 10 bin 71 kişi yakalanırken organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 93 zanlı gözaltına alındı.



SİBER MÜCADELE



FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere terör propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 48 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, 16 kişiye yasal işlem uygulandı.

Asayiş ve kaçakçılık uygulamaları



Öte yandan, ülke genelinde yoğun uyuşturucu ticaretinin yapıldığı tespit edilen noktalarda 33 hava aracı, 337 dedektör köpek ve 22 bin 160 personelin katılımıyla 14 Eylül'de "Narko-Sokak", 15 Eylül'de "Narko-İlçe", 16 Eylül'de "Narko-Metruk" uygulamaları yapıldı.



Uygulamalarda 47 ikametgah, 3 bin 423 iş yeri, 4 bin 108 metruk bina ve 24 bin 835 araçta arama yapılarak, 83 bin 337 kişi kontrol edildi ve aranan 274 kişi yakalandı.