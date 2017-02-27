Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 36 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince, Türkiye genelinde 20-27 Şubat'ta terör örgütü PKK'ya yönelik 178 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 321 şüpheliden 32'si tutuklandı.



Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da bu örgütlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen 18 kişi gözaltına alındı.



Operasyonlarda 18'si ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ, 12'si teslim olan 36 terörist etkisiz hale getirildi.



Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 66 kişi gözaltına alındı.



FETÖ/PDY ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda yakalanan 855 zanlıdan 48'i tutuklandı.



17 EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ



Doğu ve Güneydoğu'daki 8 ilde yürütülen operasyonlar neticesinde tespit edilen 26 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi.



Tuzaklanan 17 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edilirken, 90 kilogram plastik patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan bin 210 kilogram madde, 87 el bombası, 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 42 silah ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri



Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 72 ilde 597 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Operasyonlarda 1 ton 114 kilogram esrar, 122 kilogram eroin, bir kilogram afyon, 2 kilogram kokain, 5 kilogram metamfetamin, 5 bin 278 uyuşturucu hap, 1 milyon 713 bin 233 adet kaçak sigara ve bin 546 litre akaryakıt ele geçirildi.



Gözaltına alınan 788 şüpheliden 49'u tutuklandı.