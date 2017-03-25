Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 16-24 Mart arasında Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Bingöl, Hakkari'deki operasyonlar ve Irak'ın kuzeyine yönelik harekatlarda 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 16-24 Mart arasında Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Bingöl ve Hakkari'deki terörle mücadele operasyonları ve Irak'ın kuzeyine yönelik harekatlarda 26 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde devam eden harekata ilişkin bilgi verildi.



Teröristle mücadele harekatı kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan Şırnak, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'i teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.



Bu kapsamda Diyarbakır'ın Kulp, Lice, Hani, Mardin'in Nusaybin, Şırnak'ın merkez ve Beytüşşebap, Bingöl'ün Genç ve Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde büyük ve orta çaplı operasyonların gerçekleştirildiği, biri bölücü terör örgütünün lider kadrosunda olmak üzere (gri liste) 17 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.



Ayrıca, 27 el yapımı patlayıcı (EYP), 31 piyade tüfeği, 32 el bombası, yaklaşık 890 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı maddenin ele geçirildiği, teröristler tarafından kullanılan 22 sığınak ve barınağın ise bulunarak kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.



Operasyonlarda kayıp plaka kaydı bulunan bir araç ve bombalı eylemlerde kullanmak amacıyla yaklaşık 1 tonluk patlayıcıyı alacak şekilde özel olarak hazırlanmış su römorkunun ele geçirildiği ifade edildi.



Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler sonucunda ise bin 178 kilogram toz esrar, 2 bin 241 kilogram kubar esrar ve 45 bin 70 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 68 kişinin yakalandığı belirtildi.



Operasyonlar sırasında 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı bildirildi.



Öte yandan dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği, bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir silah mevzi ve iki adet korugan imha edilirken ilk belirlemelere göre 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.



Ayrıca, terör örgütü mensuplarının 22 Mart'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Gerkitepe üs bölgesine düzenlediği, iki askerin şehit olduğu silahlı saldırının ardından, ateş açılan bölgenin topçu ateşiyle dövülmesi sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği vurgulandı.



YAZ DÖNEMİ YAPILANMASINA DARBE



Bilgilendirmede, yürütülen operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütünün bahar ve yaz dönemi yapılanmasına önemli darbe indirildiği ve örgütün önemli kayıplar verdiğine işaret edildi.



Operasyon bölgelerinde tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği, örgütün gerçekleştirmeyi planladığı bazı eylemlerin de daha planlama aşamasında engellendiği aktarılan bilgilendirmede, hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 4 bin kişinin yakalandığı, çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigaranın ele geçirildiği kaydedildi.



SURİYE'NİN KUZEYİNDE DEVAM EDEN HAREKAT



Hudut güvenliğinin sağlanması, DEAŞ tehdit ve saldırılarının önlenmesi, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlanması ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla Suriye kuzeyinde gerçekleştirilen harekatta ise TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahalin ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı bildirildi.



Tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edildiği aktarılan bilgilendirmede, Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama, temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü, PKK/PYD/YPG terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildiği aktarıldı.



Bilgilendirmede, TSK tarafından hudut hattının emniyete alınması, bölgede bulunan DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesiyle Türkiye'ye yönelik yapılan havan ve füze saldırılarının engellendiği belirtildi.