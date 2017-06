İçişleri Bakanı Soylu: Son 9 ayda bin 68 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Bin 68 ölü, 27 yaralı, 369 sağ, 289 teslim. Son 9 ayın rakamları. Bu, ortaya koyduğunuz kararlılığın, dirayetin ve mücadelenin sonucudur." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Muş'tan, beraberinde Vali Seddar Yavuz, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Belediye Başkanı Feyat Asya ile Malazgirt ilçesine geçti.



Malazgirt'te kaymakam Soner Kırlı, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Uğurlu, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve kurum amirleri tarafından karşılanan Soylu, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.



Soylu, burada askerlere hitaben yaptığı konuşmada, özellikle terörle mücadele konusunda çok önemli bir dönemin içinde bulunulduğunu belirterek, memleketin her noktasında tüm güvenlik güçlerinin anlayış, uyum ve heyecan birlikteliği içinde olduğunu söyledi.



Bugün itibarıyla sadece jandarmanın 143 operasyon yaptığını, sadece Lice'de 10 bin jandarma, polis ve güvenlik korucusunun şu anda uyuşturucuya, terör örgütüne karşı büyük bir kararlılıkla operasyon gerçekleştirdiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:



"Çok açık ve net ki biz onlara nefes aldırmadığımız andan itibaren vatandaşımızın günlük hayatındaki huzur ve refah standardı daha fazla yükseliyor. Burada büyük bir kararlılık ve uğraş içinde olduğumuz açıktır. Bu operasyon çerçevesini kışın da aynı şekilde yürüten bir anlayış belirledik. Elbetteki bütün bunlara nazaran bizim nasıl bir stratejimiz varsa, maalesef birtakım yerler tarafından desteklenen terör örgütünün de kendine ait adımları söz konusu. Altını çizerek söylemek gerekir ki yüzünüz, bakışlarınız, donanımınız, yetkinliğiniz, kuvvetiniz ve arkanızdaki milyonlarca insanımızın duasıyla bugün terör örgütünü mecali olmayan bir noktaya getirdiniz."



Bakan Soylu, terörle mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Terör örgütüne davranış modelimiz belli ama aynı zamanda jandarmanın asayiş, trafik gibi başka alt başlıklarda da görevleri var. Vatandaşımıza hizmetkar olacağız. Bir taraftan devletimizin merhametini, şefkatini, hizmet aklını öne getireceğiz, diğer taraftan terör örgütü ile vatandaş arasına büyük bir duvar öreceğiz" dedi.



Şu anda 500 bin iç güvenlik görevlisi bulunduğunu, bunların büyük bir bölümünün de yetkin olduğunu dile getiren Soylu, en son güvenlik korucularıyla ilgili attıkları adımlarla orada da bilginin, tecrübenin ve yetkinliğin aynı şekilde devam etmesini sağladıklarını ifade etti.



Soylu, iç güvenlik konusunda polis ve jandarmada çok yeni planlamalara adım attıklarını belirterek, bunu teknolojiyle bütünleştirdiklerini, insansız hava aracı, insansız keşif uçağı, bunlarla birlikte zırhlı araçlar ve önemli takviyelerle halkın kendilerinden beklediği görevde üstün bir yol katetmiş olacaklarını bildirdi.



"BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Malazgirt'te son dönemde yiğit bir insanı, Aslan Kulaksız'ı şehit verdiklerini ifade eden Soylu, Allah nezdindeki en önemli makamlardan birinin şehitlik olduğuna dikkati çekti. Soylu, şunları söyledi:



"Onların bize bıraktığı mirası ve sorumluluğu aynı anlayışla devam ettirmeliyiz. Bunun de gerekleri var. Öncelikle çok dikkatli olmalıyız. Biz hata yapmadan terör örgütü adım atamıyor. Söylediklerimiz ve aldığımız kararlara, komutanlarınızın talimatlarına harfiyen uyduğunuz zaman sonucu çok başarılı şekilde alıyoruz. Çünkü neyin ne şekilde olduğu üç aşağı beş yukarı belli. Biz elimizden geleni yapacağız. Kendi tedbirimizi alacağız, dikkatimizi en üst düzeyde ortaya koyacağız ve gerisini Cenabı Allah'a havale edeceğiz. Tedbirsizlik varsa olan sadece kahramanlarımıza olmuyor, bütün milletimizin ciğeri yanıyor. Tedbirli olduğumuz zaman gerekli sonucu almak o kadar kolay oluyor."



"Güçlü bir devlete, kudretli bir millete sahibiz, insanlar iftar sofralarında güvenlik güçleri için dua ediyor." diyen Soylu, bu ülkeye, adaletine, hakkaniyetine, medeniyetine umut bağlayanların da bu topraklar için dua ettiğini dile getirdi.



"HER ZAMAN HAZIR OLMALIYIZ"



Soylu şunları kaydetti:



"Kato Dağı'nda Aydoğan Aydın paşamız ve oradaki kahraman arkadaşlarımızla, bu kadar yüksek bir özgüven ki oralardan bize meydan okuyanlara 'buralar bizimdir' diye her saniye haykırıyorlar. Bu milletin bu dünyada yapabilecekleri ve yapacakları var. Bizim istikametimizi, hedeflerimizi ve birliğimizi bozmaya kalkışanların oyununu bozacak olan sizlersiniz. Biz Müslümanız. Bizim için bu dünya sınav dünyasıdır. Bu sınavı Allah nezdinde veriyoruz. Ömrün bir saniye uzatılmasına ne biz muktediriz ne de buradakilerin hiçbiri. Bu kararın vericisi bellidir. Aldığımız her kararı sorumlulukla alıyoruz. Çünkü yapacağımız işlerdeki eksikliklerin bedelini bu millet ödüyor. Özellikle sizlerden istirhamım şudur; sürekli buralara geliyoruz. Bizim özellikle arkadaşlarımızın günlük hayatlarına kendilerini hazır halde bulundurmalarına ihtiyaç var. Burada spor en önemli meselelerden biridir. Hızlılık, hareket, karar verebilme ve kendini hazır hissetme. Bunları yapabilme kabiliyetine sahip olmamız için vücudun makine gibi çalışması gerekir. En iyi koşucu, en iyi atıcı, en hareketli kişi bizim arkadaşlarımız olmalıdır. Bunu bu noktaya getirmek durumundayız."



"TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILANLARIN AİLELERİNE ULAŞIN"



Kaymakamların, valilerin, emniyet teşkilatının, jandarmanın terör örgütüne katılanların aileleriyle temas kurmalarını isteyen Soylu, "Özellikle suça karışmamışlar. Burada çok başarılı oluyoruz. Aileleriyle temas kurdukları anda ikna çabaları olumlu sonuç veriyor. Bu da terör örgütüne vurulacak en önemli darbelerden biridir. Tek tek bütün ailelere gidip ne olursunuz biz ne kadar bu terör örgütüyle mücadele veriyorsak beraber bu terör örgütünü bu ülkenin toprakların tarihinden silelim ve tasfiye edelim. Bunu hep birlikte gerçekleştirelim. Bunu, adım adım Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak, Siirt, Hakkari'de, her yerde adım adım yapmakla mükellefiz. Şimdi bu hamlenin zamanıdır. Terör örgütünü tamamen tüketmenin zamanıdır." diye konuştu.



TERÖRLE MÜCADELE RAKAMLARI



9 ayda binin üzerinde teröristin ölü ele geçirildiğine, bunun önemli bir rakam olduğuna dikkati çeken Soylu, terör örgütünden kaçışları ve gelişleri sağlamanın terörle mücadele konusunda kendilerine çok ciddi başarı sağlayacağını vurguladı. Soylu, şu bilgileri verdi:



"Buradan sadece bin 256 barınak ve sığınak son 9 ayda imha edildi. Kato'dan son rakamlar geldi. 107 sığınak. İplerle merdivenler yapmışlar. Kendilerine büyük yaşam alanları oluşturmuşlar. Şu anda terör örgütünü çıldırtan en önemli meseleler birincisi Lice'de, ikicisi İkiyaka Dağlarında üçüncüsü de Kato'da ve diğer bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlardır. Kentlerde aynısını yapıyoruz. Sözde meclisleri emniyet teşkilatımız takip ediyor. Bin 68 ölü, 27 yaralı, 369 sağ, 289 teslim. Son 9 ayın rakamları. Bu ortaya koyduğunuz kararlılığın, dirayetin ve mücadelenin sonucudur. Dikkat de önemli. Son 9 ayda 360 olay engellendi. Bu da önemli bir rakamdır. Bu, güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koyduğu başarının sonucudur. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz ve bu melanetten ülkemizi temizleyeceğiz. Bu ekonomimizi güçlendirecek. Gençlerimiz hayallerini, yarına ait umutlarını kuvvetlendirecekler. İnsan kaynağımız daha etkin hale gelecek. Topraklarımız daha bereketli hale gelecek. Kato'da gördük. Beytüşşebap'taki bölgenin tamamı hem mükemmel bir arazi hem muhteşem yaylalar. Yarım milyon hayvan beslenir oralarda. Bu bizim ortak görevimiz."



"YENİ NESİL FÜZELER DOLAŞIYOR"



Kato Dağı'nda 52 gündür operasyonların devam ettiğini, şu anda mağaraların bazılarının boşaltıldığını söyleyen Soylu, 2 bin 900 rakımda mağaraların üstten delinerek kontrol edildiğine dikkati çekti.



Soylu, bazı mağaraların teröristler tarafından tuzaklandığının değerlendirildiğini belirterek, şöyle dedi:



"786 silah. Bunların içinde doçka, biksi, kaleş, havan var. Biz her şeyin farkındayız. Yeni nesil füzeler geliyor. Nereden geldiği belli. Dost diye bildiklerimizin iş birliği yaptıkları, yapmaya çalıştıkları, oradan oraya taşıdıkları yeni nesil füzeler. Terör örgütünün finansal gücü de zayıflıyor. En önemli gücü belediyeler, buralarda ihalelerdi. Sivil toplum örgütleri üzerinden sözde yardım adı altında yardım toplamalarıydı. Bunların her birine teker teker müdahale ettik ve etmeye devam ediyoruz veya sözde vergilendirme adı altında vatandaşlardan haraç almaktı. Bunlarla ilgili hep birlikte büyük bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Aydoğan paşamızın söylediği güzel bir söz vardı. Sadece kilosuyla Kato'da 2 bin 100 katırın üzerinde ancak taşınabilir ele geçirilenler. Hacime bakıldığında 7-8 bin katıra çıkar. Bu az bir rakam değil. 8 bin katır dağa çıkaracaksın üzerine yük koyacaksın, onların yüklerini mağaralara indireceksin, tekrar getireceksin, götüreceksin. Anlaşılan çok uzun yılların birikimi orada. Hesap edemedikleri şey bu milletin ve devletin gücüdür. Allah bizimle beraberdir. Dünyada tanımadığımız, tanıdığımız birçok millet var. Onları burayı kendi en önemli güvenlik alanları olarak görüyorlar. Bu nedenle bu kardeşliği hep birlikte devam ettireceğiz. Bu coğrafyanın en önemli gücü birliği ve kardeşliğidir. Hep onun üzerine oynuyorlar. İşimiz sadece güvenlik hadisesini gerçekleştirmek değil, onların bu ülkenin içine koymaya çalıştıkları fitneyi elimizin tersiyle bertaraf etmektir."



Soylu, daha sonra 1071 Malazgirt Zafer Anıtı'nı gezdi, esnafı ziyaret etti.