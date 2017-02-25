Son 5 seçimde oy kullanmayan seçmene sandık yolu açıldı

Yapılan düzenlemeyle 3 yıl önce beldelerinin köye dönüştürülmesini boykot ederek son 5 seçimde sandığa gitmeyen seçmenlerin yaşadığı Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu köyü, mahkeme kararıyla yeniden belde statüsünü kazandı.

Kuşu Muhtarı Feridun Aktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuşu'nun 3 yıl önce yapılan değişiklikle belde statüsünü kaybederek köye dönüştürüldüğünü hatırlattı.



Kuşunun yeniden belde olması için hukuki mücadele başlattıklarını belirten Aktay, şöyle konuştu:



"Bugün itibariyle yaklaşık 3 yıldan beri verdiğimiz hukuki mücadeleyi kazandık. Ankara Bölge İdare Mahkemesi bizi haklı görerek Kuşu'nun yeniden belde olmasına karar verdi. Yaşanan bu son gelişme belde halkını sevince boğdu. Verdiğimiz hukuki mücadele ve demokratik tepkilerle devletimize küsmeden, darılmadan kendimize yakışan şekilde bir mücadele verdik. Şükürler olsun bugün bu mutlu sonuca ulaştık."



Aktay, İçişleri Bakanlığının mahkeme kararını uygulamasının ardından Kuşu Belediyesinin yeniden hizmet vermeye başlayacağına işaret ederek "Belde halkı olarak 3 yıldan beri hiçbir seçimde oy kullanmamıştık. İnşallah 16 Nisan'da yapılacak referandumda oy kullanacağız." dedi.



Seçmen kütüğüne kayıtlı bin 364 kişinin bulunduğu Kuşu, 30 Mart 2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne kadar belde statüsündeydi. Bu seçim öncesi yapılan düzenleme gereği belde statüsü iptal edilen Kuşu, 31 Mart 2014 itibarıyla köye dönüştürülerek Simav'a bağlandı.



Buna tepki göstererek 30 Mart 2014'te sandığa gitmeyen seçmenler, aynı tavrı 1 Haziran 2014'te tekrarlanan muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi, 10 Ağustos 2014'teki cumhurbaşkanı seçimi ve 7 Haziran ile 1 Kasım'da yapılan genel seçimlerde de sürdürmüştü.



Kuşu köyü muhtarlığına ise Kuşu Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay atanmıştı.