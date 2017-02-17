Son 32 turu ilk karşılaşmaları sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları tamamlandı.



Rövanşlarının 22-23 Şubat'ta yapılacağı Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçlar, oynanan 7 mücadeleyle sona erdi.



Beşiktaş, İsrail'de karşılaştığı Hapoel Beer-Sheva önünde 3-1 galip geldi. Siyah-beyazlıların gollerini 42. dakikada William Soares kendi kalesine, 60. dakikada Cenk Tosun ve 90+3. dakikada Atiba Hutchinson attı. Ev sahibi takımın tek golünü 44. dakikada Elyaniv Barda kaydetti.



Manchester United'ın sahasında Saint Etienne'i 3-0 yendiği maçta İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Roma'nın deplasmanda Villarreal'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada ise Bosna Hersekli Edin Dzeko "hat-trick" yaptı.



Alınan sonuçlar şöyle:



PAOK (Yunanistan) - Schalke 04 (Almanya): 0-3



Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Beşiktaş (Türkiye): 1-3



Villarreal (İspanya) - Roma (İtalya): 0-4



Manchester United (İngiltere) - Saint Etienne (Fransa): 3-0



Anderlecht (Belçika) - Zenit (Rusya): 2-0



Legia Varşova (Polonya) - Ajax (Hollanda): 0-0



Athletic Bilbao (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2