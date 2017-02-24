Son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu karşılaşmaları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu müsabakaları sonunda rakiplerini saf dışı bırakan 16 takım, Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye'den sadece Beşiktaş yoluna devam ediyor



Fenerbahçe ve Osmanlıspor elenirken, Türkiye'den sadece Beşiktaş yoluna devam ediyor.



Siyah-beyazlıların yanı sıra Belçika'dan Anderlecht, Genk ve Gent, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ile Schalke 04, Rusya'dan Krasnodar ile Rostov, İngiltere'den Manchester United, Fransa'dan Lyon, İtalya'dan Roma, İspanya'dan Celta Vigo, Yunanistan'dan Olympiakos, Hollanda'dan Ajax, Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL ve Danimarka'dan Kopenhag son 16 turunda mücadele edecek.



Türkiye'den Beşiktaş'ın yer alacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları, TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.