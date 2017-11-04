Son 12 sezonun en iyi Galatasaray'ı

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 26 puan toplayan Galatasaray, 11. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en iyi performansını sergiledi.

Süper Lig'in 11. hafta maçında Gençlerbirliği'ni 5-1'lik farklı skorla mağlup eden lider Galatasaray, son yıllardaki en başarılı performansını sergiliyor.



Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sezona yenilenen kadrosuyla başlayan sarı-kırmızılı takım, geride kalan 11 haftalık bölümü 8 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle geçti.



Ligde oynadığı maçlarda hanesine 26 puan yazdıran Galatasaray, 11. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.



Sarı-kırmızılı takım, 2005-2006 sezonunun ilk 11 haftasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda aynı puanı toplamıştı.



SON 5 SEZONUN EN SKORERİ



Galatasaray, Süper Lig'de 11. haftalar itibarıyla son 5 sezondaki en skorer dönemini geçiriyor.



Maç fazlasıyla ligdeki en golcü takım konumunda bulunan sarı-kırmızılılar, geride kalan bölümde 26 kez ağları havalandırmayı başardı.



GOLLER YABANCILARDAN



Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de kaydettiği gollerin çok büyük bir bölümü yabancı futbolculardan geldi.



Sarı-kırmızılı takımın, ligde attığı 26 golün 20'inde yabancı futbolcuların imzası bulunuyor.



Takımın en golcü futbolcusu olan Bafetimbi Gomis 11 kez ağları havalandırırken, yabancılardan Maicon Roque 4, Sofiane Feghouli 2, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Mariano Filho da birer kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.



