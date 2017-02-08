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08 Şubat 2017 20:16 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2017 20:18

Somali'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Fermacu kazandı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu kazandı.

Somali'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Fermacu kazandı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu kazandı.

Etiketler: Somali seçimler


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