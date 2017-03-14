Somali'de yağmur duası

Somali’de süren kuraklık nedeniyle, Cumhurbaşkanı Fermacu’nun çağrısı üzerine yağmur duası yapıldı.

Somali’de süren kuraklık nedeniyle Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu’nun çağrısı üzerine yağmur duası yapıldı.



Ülkenin başkenti Mogadişu’da yer alan parlamento binasının yakınındaki Et-Tadamun el-İslami (İslami Dayanışma) Camii’nin avlusunda yapılan yağmur duasına Başbakan Hasan Ali Hayri ve bazı hükümet yetkililerin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

ALLAH’IN RAHMETİNİ ENGELLEYEN GÜNAHLARDAN UZAKLAŞMA ÇAĞRISI



Caminin imamı Şerif Abdurrahman, burada yaptığı konuşmada, halkı, Allah’ın rahmetini engelleyen en büyük nedenlerden sayılan günahlardan uzaklaşmaya çağırdı.



Başbakan Hayri de vatandaşlardan kuraklıktan etkilenenlere yardım etmelerini isteyerek, hükümetin, zarar gören vatandaşlara yardım etmekten kaçınmayacağını söyledi.



Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, iki hafta önce ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için ülkede "ulusal felaket" ilan etmişti. Fermacu, Somali'de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.