Somali'de otele saldırı

Puntland vilayetinde bir otele düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü.

Somali'nin kuzeydoğusunda bulunan Puntland vilayetinde, bir otele düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı bildirildi.



Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Ülkenin kuzeydoğusundaki Village Bosaso kentinde yer alan Village oteline yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Somalili yetkililerin ve yabancıların uğrak yeri olan otel, sık sık bu tarz saldırılara maruz kaldığı ifade edildi.



Somali'de 2004'te kurulan Şebab örgütü militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.