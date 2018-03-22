Somali'de Eş-Şebab'ın Elebaşları Yakalandı

Somali'nin güneyindeki Bay bölgesinde ordunun düzenlediği operasyonda Eş-Şebab terör örgütünün 3 elebaşının yakalandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan habere göre, Bay'de düzenlenen operasyonda Eş-Şebab örgütünün Bay ve Gedo bölge sorumluları Mualim Geddow Aden ve Abdirahman Fiilow yakalandı.

Mualim Geddow'un sorgusunda örgütün bölgede yaşayan sivilleri öldürdüğünü itiraf ettiği aktarıldı.

Öte yandan Somali ordusunun Aşağı Şaballe'de dün gece düzenlediği operasyonda Eş-Şebab'ın Aşağı Şaballe ve Orta Şaballe bölge sorumlusu olarak bilinen Abdikerim Ebu Hamza'nın ele geçirildiği kaydedildi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun geçen yıl ekim ayında Eş-Şebab'a karşı savaş ilan etmesinin ardından ordunun terör örgütünü hedef alan operasyonlarına hız verdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA