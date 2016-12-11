Somali'de bombalı saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki uluslararası limanı hedef alan bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Limanın girişine yakın gerçekleşen patlamada bölgede bulunan kamyonlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA
Limanın girişine yakın gerçekleşen patlamada bölgede bulunan kamyonlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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