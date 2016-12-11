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11 Aralık 2016 09:50 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2016 09:53

Somali'de bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki uluslararası limanı hedef alan bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Somali'de bombalı saldırı

Limanın girişine yakın gerçekleşen patlamada bölgede bulunan kamyonlarda hasar oluştu.


Kaynak: AA

Etiketler: somalimegadişuterörterörist


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