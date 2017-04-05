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05 Nisan 2017 13:43 | Son Güncelleme: 05 Nisan 2017 14:35

Somali'de bombalı saldırı: en az 7 ölü

Somali'de İç Güvenlik ile Gençlik ve Spor bakanlıkları yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de bombalı saldırı: en az 7 ölü

Albay Ahmed Hashi, gazetecilere, başkent Mogadişu'daki bakanlıklar civarında bir restorana bombalı araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

SOMALİ'DE BOMBALI SALDIRI

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Ülkedeki şiddet eylemleri, rehin alma ve suikastlardan sorumlu tutulan terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının arkasında olabileceği düşünülüyor.

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