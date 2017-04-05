Somali'de bombalı saldırı: en az 7 ölü

Somali'de İç Güvenlik ile Gençlik ve Spor bakanlıkları yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Albay Ahmed Hashi, gazetecilere, başkent Mogadişu'daki bakanlıklar civarında bir restorana bombalı araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.



SOMALİ'DE BOMBALI SALDIRI



Patlamayı henüz üstlenen olmadı.



Ülkedeki şiddet eylemleri, rehin alma ve suikastlardan sorumlu tutulan terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının arkasında olabileceği düşünülüyor.