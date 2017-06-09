Somali'de asker askerle çatıştı: 14 ölü

Başkent Mogadişu'da sivillere yönelik gıda yardımı sırasında askerler arasında çıkan çatışmada en az 14 kişi öldü.

Kuraklığın etkilediği Somali'de sivillere yönelik gıda yardımı sırasında Somali askerleri arasında çıkan çatışmada çoğu sivil 14 kişinin öldüğü bildirildi.



Üst Düzey Emniyet Yetkilisi İshak Hasan, ülkenin güneybatısındaki Baydova kentinde bir yardım kuruluşu tarafından kuraklıktan etkilenen insanlara yapılan gıda yardımı sırasında halka dağıtılan gıda paketlerini çalmaya çalışan bir grup asker ile bölgede kontrolü sağlayan diğer askerlerler arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.



Hasan, çatışmada çoğunluğu sivil olmak üzere en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Baydova Bölge Hastanesi Hemşiresi Muhammed Ahmed, çatışma sonrasında en az 20 kişinin yaralandığını, hastaneye kaldırılan bazı yaralıların durumunun ciddi olduğunu söyledi.



Somali'de ülke genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle binlerce kişi su ve yiyecek bulabilmek için başta Başkent Mogadişu olmak üzere çadır kampların kurulduğu Baydova gibi çeşitli şehirlere akın ediyor.



Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 1945 yılından bu yana bu yıl en şiddetli kuraklığın yaşandığı Somali'de yarım milyondan fazla insanın yerlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.



BM ülkedeki aşırı kuraklık sebebiyle 6,2 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklamış, çözüm için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapmıştı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Somali'deki durumu "Çatışma, kuraklık, iklim değişikliği, hastalık, kolera. Tüm bunların birleşimi bir kabus." olarak nitelendirmişti.



Ülkede son olarak kuraklığın neden olduğu insani krizle mücadele için "ulusal felaket" ilan edilmişti.