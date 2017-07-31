Somali'da askeri konvoya saldırı

Eş-Şebab'ın düzenlediği saldırıda, Afrika Birliği Somali Misyonunda görev yapan 10 Barış Gücü askeri ile bir Somali asker yaşamını yitirdi.

Somali'nin Lower Shabelle bölgesinde, terör örgütü Eş-Şebab tarafından askeri konvoya düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 11 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.



Lower Shabelle bölgesi Komiser Yardımcısı Ali Nur Mohamed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkent Mogadişu'nun 140 kilometre güneyindeki Golveyn köyünde, Afrika Birliği (AB) Barış Gücü Misyonu ile Somali ordusuna ait bir askeri konvoya Eş-Şebab tarafından ağır makinalı silahlarla saldırı düzenlendiğini söyledi.



Mohamed, saldırıda Afrika Birliği Somali Misyonunda görev yapan 10 Barış Gücü askeri ile bir Somali askerinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını aktardı.



Polis yetkilisi Aliyow Adan yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin konvoya saldıran Eş-Şebab militanlarına karşılık verdiğini, çıkan çatışmada 8 teröristin öldürüldüğünü ifade etti.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir polis karakolu yakınlarında pazar günü bombalı araçla düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmiş, 12'den fazla kişi yaralanmıştı.