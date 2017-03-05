Şölende 5 ton hamsi dağıtıldı

Muğla'da düzenlenen 3. Hamsi Şöleni'nde 5 ton balık pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Muğla Karadenizliler Derneği, Büyükşehir ve Menteşe belediyeleri tarafından 3. Hamsi Şöleni yapıldı. Kışla Parkı'nda düzenlenen şölene, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Şölende 5 ton ızgara ve tavada pişirilmiş hamsi, vatandaşlara ekmek arasında ücretsiz dağıtıldı.



Karadeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu şölende, yerel sanatçıların söylediği türkülerle katılımcılar gönüllerince eğlendi.



Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş, şölene yoğun katılım olduğunu söyledi.



Amaçlarının her kültürden insanları bir araya getirmek olduğunu belirten Karakaş, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde festivalin önemli olduğunu düşünüyorum. Sevgi ve hoşgörü kenti Muğla'da festivale, sadece Karadenizliler değil ülkemizin bütün bölgelerinden insanlar katılıyor." dedi.



Şölene, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, siyasi partilerin il başkanları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.