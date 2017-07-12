Sokakta aranan adaletin adı intikamdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokakta aranan adaletin adı intikamdır. Onun sonu da vandallıktır. Adaletin aranacağı meşru zeminler bellidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Meydanların Dili Sergisi"nin açılışı ve "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtım programında yaptığı konuşmada, "Onlar FETÖ'cülerin avukatlığına soyunabilir, PKK'lıları, YPG'lileri destekleyebilir, onlar DHKP-C'lilerle, marjinal sol örgütlerle kol kola girebilir, onlar ülkesine ve milletine ihanet etmiş herkesi kucaklayabilir ama biz bunların hiçbirini yapmadık, yapmayacağız. Çünkü bizim milletimize sözümüz var. Biz milletimize, Türkiye'de tek bir terörist kalmayana kadar mücadele edeceğimizin sözünü verdik." dedi.



'KORKAKLARDAN, ÖDLEKLERDEN BİR ŞEY OLMAZ'



"Sokaksa sokak diyerek kendi aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi böyle bir yanlışlığa sapması halinde asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini iyi bilmelidir. Açık konuşuyorum, böyle bir yola mı tevessül edeceksin, sokağa çıkamaz hale gelirsin. Korkaklardan, ödleklerden bir şey olmaz bu böyle bilinmelidir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:



"Sokakta aranan adaletin adı intikamdır. Onun sonu da vandallıktır. Adaletin aranacağı meşru zeminler bellidir. Meclis'i çalıştırmamak için her yola başvuranlar, şimdi çıkmış 'Meclis devre dışı bırakıldı' diye uğraşıyorlar. Bunun için de ağlamaya başladılar. Anayasa Mahkemesinden kürsü hakimlerine, savcılara kadar hukuk sisteminin tüm mensuplarına hakaret edenler, 'adalet' diye yeri göğü inletiyor. Adalete giden tüm yolları tıkamayı maharet sananlar siz değil misiniz?



Teröristler için 450 kilometre yol yürüyenler, acaba onların şehit ettiği masumlar ve güvenlik görevlilerimiz için 4,5 dakikalarını ayırıp bir Fatiha veya bir Yasin okumuşlar mı?"



'CHP GENEL BAŞKANI'NIN YAPTIKLARI DA SÖYLEDİKLERİ DE SAYGISIZLIK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın yaptıkları da söyledikleri de, şahsımı ve temsil ettiğim Cumhurbaşkanlığı kurumunu bir kenara bırakarak söylüyorum, şehitlerimize ve geride bıraktıkları emanetlerine, gazilerimize, 15 Temmuz'da canı pahasına sokaklara, meydanlara çıkan milyonlara, gazi Meclisimize, yargıya, hükümete saygısızlıktır." dedi.



Erdoğan, "Çıkmışlar utanmadan, arlanmadan yüzleri kızarmadan yaptıkları yürüyüşü, 15 Temmuz kıyamı ile mukayese etmeye kalkıyorlar, yazıklar olsun size." ifadesini kullandı.