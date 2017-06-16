Sokakta adalet aranmaz

Başbakan Yıldırım, CHP'nin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü hakkında, "Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti..." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yahyalar Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



CHP'nin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Yıldırım, gazetecilere "Sayın Kılıçdaroğlu ne için yürüyor?" sorusunu sordu.



"Adalet için yürüyor" cevabı üzerine Yıldırım, "Ben 'Enis Berberoğlu'nu ziyarete gidiyor' diye duydum. Oraya gitmek için bu sıcakta, mübarek ramazan günü yürümeye lüzum yok ki. Hızlı trenle gidebilir hem de hızlı trene binmiş olur. Niye eziyet ediyor kendine? Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti... Dolayısıyla birinci mahkeme bir karar vermiş. Bunun daha hak arama yolları devam ediyor. Yargı yolu süreçleri tamamlanmış değil. Mahkemelerin verdiği kararı beğenmesek de saygı göstermemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Adaletin mülkün ve devletin temeli olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Sayın Kılıçdaroğlu şunu unutmuş gözüküyor, şimdi milletvekiline sahip çıkmasını normal karşılayabiliriz ama unutmasın ki Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu dokunulmazlıklar kaldırılırken, Enis Berberoğlu da dahil, kalkması yönünde olumlu oy kullanan Cumhuriyet Halk Partisidir. Bütün partilerin, HDP hariç, oylarıyla dokunulmazlıklar kalkmıştır. Dolayısıyla bu dokunulmazlıkların kalkmasının sonucunun yargılama olacağını Sayın Kılıçdaroğlu baştan biliyor. Onun için şu anda gösterdiği tepki çok anlamlı değil, doğru da değil. Sokakta ülkemizi dünya aleme şikayet etmek ana muhalefet partisine yakışan bir şey değil. Çözüm aranacaksa çözüm yeri Meclis. Mecliste her türlü mesele konuşulur, hukuk içinde ne çözüm bulunacaksa bulunur. Sokağa davet etmek, sokakta çözüm aramak en hafifinden sorumsuzluktur."

"Sağduyulu, devlet adamına yakışır açıklamalar"



Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin ise Yıldırım, "Bahçeli'nin açıklamaları gayet sağduyulu, devlet adamına yakışır açıklamalardır." dedi.



BU İŞTEN VAZGEÇMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM



Yürüyüşte bir provokasyon olabileceği ihtimaline ilişkin soru üzerine ise Yıldırım, şu açıklamayı yaptı:



"Bu ihtimal uzak değil tabii. Sokağa indiğiniz zaman, provokasyonlar her zaman beklenebilir ancak İçişleri Bakanı'mız konuyu yakından takip ediyor. Gerekli güvenlik tedbirlerini almış durumda. CHP yöneticileri ile de bu konuda yakın temaslar devam ediyor. Ümit ediyorum ki bu meseleye artık burada son verirler ve ülkenin sorunlarını Mecliste ana muhalefet, iktidar partisi ortak bir anlayışla çözümü için gayret gösteririz. Sokakta hak arandığı görülmüş değil sorunların çözümü Meclistir, siyaset için adalet için mahkemelerdir.



Sorunların hukuk devleti içinde nasıl çözüleceği Anayasamızda açık ve seçik beyan edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın dün Anayasa'ya işaret etmesi önemlidir. Ne diyor? 'Hiç kimse bir kişi, zümre, kuruluş, görülmekte olan davaları etkileyecek mahiyette bir tutum içerisine giremez, beyanatta bulunamaz.' Kaldı ki Kılıçdaroğlu sıradan bir insan değil ana muhalefet partisinin genel başkanı dolayısıyla Anayasa'ya, yasalara, hukuka en fazla saygı göstermesi gereken kendisidir. O yüzden bu yol yol değildir, bu işten vazgeçmesini tavsiye ediyorum."