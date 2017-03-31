'Sokak kütüphanesi' ile bilgiyi paylaşıyorlar

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Bahadın Belediyesinin "Al götür, oku getir" sloganıyla açık havada oluşturduğu ve görevlisi bulunmayan sokak kütüphanesine belde sakinleri yoğun ilgi gösteriyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, belediyenin "Al götür, oku getir" sloganıyla oluşturduğu ve görevlisi bulunmayan sokak kütüphanesi ile belde sakinlerinin okuma alışkanlıklarının artırılması hedefleniyor.



Bahadın Belediyesi, belde sakinlerinin evlerinde bulunan kitaplardan herkesin faydalanması ve kullanılmayan oyuncakların değerlendirilmesi için belde meydanında kitap ve oyuncak kumbarası kurdu. Vatandaşlar evlerindeki kitapları ve kullanılmayan oyuncakları kumbaraya attı. Belde sakinlerinin kitaplara yoğun ilgi göstermesi üzerine belediye, kumbaranın yanında bulunan çardağı sokak kütüphanesine çevirip kitapları raflara dizdi.



Belde halkı, görevlisi olmayan "Sokak kütüphanesi"nde bulunan kitapları alıp götürüyor, okuduktan sonra da getirip tekrar yerine bırakıyor. Bazı vatandaşlar da gün içerisinde kütüphanenin yanında bulunan banklarda oturup kitap okuyor.



Bahadın Belde Belediye Başkanı Dilaver Özcan, beldenin çocuğu, kadını, genci ve yaşlısıyla okumayı sevdiğini söyledi.



Başkan seçilmeden önce öğretmen olduğunu aktaran Özcan, beldede okumayı daha yaygınlaştırmak amacıyla vatandaşların evlerindeki bir kenarda duran kitapları ile kullanılmayan oyuncakları ihtiyaç duyanlara ulaştırmak için "Al götür, oku getir" projesini başlattıklarını belirtti.



Vatandaşın projeye yoğun ilgi gösterdiğini ve kumbaraya atılan kitapları, sokakta oluşturdukları raflara dizdiklerini anlatan Özcan, "Kitap almak serbest, getirip koymak serbest, dolayısıyla böyle bir kitap alışverişini bedelsiz olarak kasabada yapıyoruz. Eğer okuma sevgisini özellikle çocuklarda geliştirebilirsek bizim için mutluluk verici bir olay olacak." dedi.