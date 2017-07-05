Sokak hayvanlarına buzlu su

Muratpaşa Belediyesince sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına buzlu su kapları bırakıldı.

Hava sıcaklıklarının 40 derecelerde seyrettiği Antalya'da sokak hayvanları için bırakılan kaplara buzlu su dolduruluyor.



Muratpaşa Belediyesi, 45.4 dereceyle son 88 yılın sıcaklık rekoru kıran Antalya'da sokak hayvanlarını buzlu suyla serinletiyor. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün ilk saatleriyle ilçenin 50 farklı noktasında parklara yerleştirilen mama ve su kapları ile kedi evlerini kontrol ediyor. Aralarında veteriner hekimlerin de yer aldığı ekipler önce azalan mamaları ardından su kaplarını buzlarla dolduruyor.



Veteriner Hekim Emrah Koroğlu, yüksek sıcaklıklarla birlikte sıvı kaybı nedeniyle hayvanlarda çeşitli hastalıkların görüldüğünü bildirdi.



Bu tip hastalıkların önüne geçmek için çoğunluğu parklarda bulunan mama ve su kaplarını buzlu suyla doldurduklarını belirten Koroğlu, "İlçede yaşayan vatandaşlar kendilerine yakın noktalardaki su kaplarını kontrol ederse sıcaklıkların yüksek seviyede seyrettiği bu günlerde dört ayaklı dostlarımız için çok önemli bir görev yapmış olurlar." diye konuştu.