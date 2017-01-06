Sokağa atılan bazadan ceset çıktı

Şişli'de bir çöp konteynerinin yanındaki bazanın içinde battaniyeye sarılı​ erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Paşa Mahallesi Poyraz 1 Sokağı'na gelen belediye temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan yatak bazasını almak isterken içinde battaniyeye sarılı ceset olduğunu fark etti.



İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, siyahi bir erkeğe ait olduğunu belirledikleri cesette darp izlerine rastladı.



Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, maktulün kimliğini tespit etmek ve olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.