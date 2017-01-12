Soğuk nedeniyle uçamayan balaban kuşu bulundu

Nesli azalan türler arasında yer alan balaban kuşu, Tarsus Hayvan Hastanesinde tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve kış şartlarından etkilendiği için uçamayan balaban kuşu, Tarsus Hayvan Hastanesinde tedavi edilecek.



Erdemli Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, Limonlu Mahallesi'nde yol kenarında uçamayan ve halsiz düştüğü görülen, nesli azalan türler arasında yer alan balaban kuşu buldu.



Ekiplerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine teslim ettiği kuş, burada koruma altına alındı. Tarsus Hayvan Hastanesinde tedavi edilecek balaban kuşu, sağlığına kavuşunca yeniden doğaya salınacak.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, balaban kuşunun Afrika'ya göç esnasında halsiz düşerek sahile inmiş olabileceğini söyledi.



Duyarlı davranışından dolayı belediye personeline teşekkür eden Tollu, kuşun bir an önce iyileşip yeniden uçmasını istediklerini kaydetti.