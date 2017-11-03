Sofuoğlu dördüncü sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Katar'ın ev sahipliği yapacağı sezonun 12. ve son yarışının sıralama turlarında dördüncü sırayı elde etti.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Katar'ın ev sahipliği yapacağı sezonun 12. ve son yarışına dördüncü sıradan başlayacak.



Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 380 metrelik pistte yarın koşulacak yarışın sıralama turları sona erdi.



GRT Yamaha takımının Fransız pilotu Lucas Mahias 2.00.738'lik derecesiyle yarınki yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. CIA Landlord Insurance Honda takımından Fransız sürücü Jules Cluzel 2.01.284'lük zamanlamasıyla sıralama turlarını ikinci, Kallio takımından Fin pilot Niki Tuuli ise 2.01.392'lik derecesiyle 3. sırada tamamladı.



Fransa'da düzenlenen sezonun 10. yarışının turlarında kaza geçiren ve bel ile kalçasında kırıklar oluşan ve bir aylık tedavisinin ardından yeniden piste çıkan Kenan Sofuoğlu, 2.01.522'lik süresiyle dördüncü sıranın sahibi oldu.



Kawasaki Puccetti takımında yarışan Kenan, 20 puan önünde sürücüler klasmanında lider olan Mahias ile şampiyonluk mücadelesi verecek.



33 yaşındaki Kenan Sofuoğlu'nun 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016'dan sonra 6. kez Supersport şampiyonu olması için Fransız rakibinin, öncelikle yarışı ilk 10'da bitirememesi gerekiyor.