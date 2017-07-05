Şoförle tartışan yolcu otobüsün camını kırdı

Hatay'da, özel halk otobüsüne binen kadın yolcu ile sürücü arasında inilecek yer konusunda yaşanan tartışmanın ardından, yolcunun otobüsten inip aracın camını taşla kırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, 29 Haziran'da meydana gelen ve araçtaki güvenlik kamerası tarafından ses ve görüntü kaydı yapılan olayda, yolcu Ç.A, Defne ilçesinde özel halk otobüsüne bindi.



Şoför Ş.S'ye ineceği yeri söyleyen Ç.A, durak haricinde indirmenin yasak olduğunu söyleyen sürücü ile tartıştı.



ŞOFÖRLE TARTIŞAN YOLCU OTOBÜSÜN CAMINI KIRDI (VİDEO GALERİ)



Tartışma sonrası sürücü ile yolcu birbirine hakaret etmeye başladı.



Otobüsten inen Ç.A, eline aldığı kaldırım taşıyla otobüsün arka camını kırdı.



Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı yolcu, daha sonra olay yerinden ayrıldı.



Sürücü Ş.S. ile Ç.A'nın olay sonrası birbirlerinden şikayetçi olduğu bildirildi.





