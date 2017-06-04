Sneijder, Van der Sar'ı yakaladı

Galatasaraylı Sneijder, 130 maçla Van der Sar'a ait Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu rekorunu egale etti.

Galatasaray'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder, Fildişi Sahili ile oynadıkları hazırlık maçında, 130 karşılaşmayla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi Edwin van der Sar'ı yakaladı.



Hollanda ile Fildişi Sahili'nin milli futbol takımları, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda hazırlık maçı yaptı. Sahadan 5-0 galip ayrılan Hollanda'da 70. dakikada oyuna giren Sneijder, 130. kez milli formayla sahaya çıktı.



32 yaşındaki Sneijder böylece kaleci Edwin van der Sar'a ait Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.