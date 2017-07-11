Sneijder çalışmalara başladı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Sneijder, Slovakya kampına götürülmeyen Hakan Balta, De Jong ve kadro dışı bırakılan Cavanda'yla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıktı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıktı.



Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafın altında, "Sabah sağlık kontrolünden geçtim. Tekrar sahada olmak harika bir his." açıklamasını yaptı.



Sneijder, Slovakya kampına götürülmeyen Hakan Balta, De Jong ve kadro dışı bırakılan Cavanda'yla antrenman yaptığı fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.



DERDİYOK VE BELHANDA'NIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR



Öte yandan, sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.



Slovakya'nın Samorin kentinde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın, hücum organizasyonları üzerinde durduğu belirtildi.



Sarı-kırmızılı futbolcuların, akşam antrenmanında da hücum organizasyonlarını devam ettirdiği ve savunma çalışması da yaptığı kaydedildi.



Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, her iki antrenmanda da takımla çalışırken, Eren Derdiyok ve Younes Belhanda'nın tedavilerine devam edildiği aktarıldı.