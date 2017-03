Snapchat hisseleri yüzde 9 arttı

Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin hisseleri için broker firması Drexel Hamilton "satın al" derecelendirmesinin ardından Snap'in hisse başına değeri New York borsasında yüzde 9 arttı.

Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin hisseleri bugün New York borsasında yüzde 9'un üzerinde prim yaptı.



New York'ta bulunan Drexel Hamilton adlı yatırım danışmanlığı ve finansal hizmetler veren broker firması, dün akşam Snap için "satın al" değerlendirmesinde bulundu.



Drexel Hamilton'dan yapılan açıklamada, Snap'in hisse başına değerinin 30 dolar olmasının öngörüldüğü belirtilirken, Snapchat uygulaması için de "Kullanıcıların yaratıcılığına ve hayal gücüne olanak sağlayan bu uygulama üzerinden gelir elde edilebilir." yorumunda bulunuldu.



Değerlendirmenin ardından, dünü hisse başına 20,38 dolardan tamamlayan Snap hisseleri, bugün New York borsasında 22,25 dolara kadar yükselerek yüzde 9,2 artış kaydetti.