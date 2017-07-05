SMA hastalarına ilaç müjdesi

Kısa adı SMA olan Spinal Musküler Atrofi hastalığının tedavisinde kullanılan "SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial" isimli ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına alındı.

Kısa adı SMA olan Spinal Musküler Atrofi hastalığının tedavisinde kullanılan "SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial" isimli ilacın SGK tarafından karşılanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, etken maddesi "Nusinersen Sodium" olan ilaç SGK tarafından ödeme listesine alınarak hasta katılım payından muaf tutuldu.



SMA TİP-1 HASTALARI İÇİN GEÇERLİ OLACAK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından edinilen bilgiye göre, SMA Tip-1 tanılı hastaların tedavilerinde kullanılmak üzere, hangi hastaların ilaca erişiminin sağlanacağı ve tedavide klinik etkinliğin sağlanıp sağlanmadığı hususlarına Sağlık Bakanlığı karar verecek.



SMA Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar, çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer aldığı ilk 4 uygulama için 3 ay süreli, sonraki uygulamalar için 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden "Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu" tarafından verilecek "İlaç Kullanım Onayı" ile çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek.



“İlaç Kullanım Onayı"nın ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde bedeli Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacak.