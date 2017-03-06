Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Görevimiz Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye ileilişkiler hakkında, "Olağanüstü gergin bir ilişki var. Bizim görevimiz bunu yeniden normalleştirmek." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, görevinin Türkiye ile ilişkileri yeniden normalleştirmek olduğunu söyledi.



Gabriel, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin "Türkiye ile ilişkiyi şu an nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.



Gabriel, "Olağanüstü gergin bir ilişki var. Bizim görevimiz bunu yeniden normalleştirmek." yanıtını verdi.



Alman Bakan, herkesin ilişkilerde normalleşmenin sağlanması için kendi üzerine düşeni yapacağına inandığını kaydetti.



Yabancı ülkelerden siyasetçilerin Almanya'daki kendi yurttaşlarına yönelik seçim kampanyası yürütmesi hakkında Avrupa düzeyinde bir çözüm bulunup bulunamayacağı konusunu da değerlendiren Gabriel, "Her ülkenin kendi görüşü var. Almanya’da da açık bir yasal durum mevcut." şeklinde konuştu.