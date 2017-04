Şizofreni görülme riski kentlerde daha fazla

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, şizofreni hastalığının kentlerde daha yoğun görüldüğünü duyurdu.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden 11 Nisan Dünya Şizofreni Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, düşünce, algı, duygu ve davranışlarda bozulmaya yol açan, zihinsel bir bozukluk olan şizofreninin, belirti, bulgu, gidiş, sonlanım ve tedavi açısından hastadan hastaya farklılık gösterebildiği, bu nedenle şizofreni için kesin ve net bir gidişat söylemenin mümkün olmadığı vurgulandı.



Şizofreninin tedavi süreci, hastalığın doğası ve en önemlisi toplumdaki ön yargılar nedeniyle hasta ve hasta yakınları için zorluklara neden olabildiği belirtilen açıklamada, pek çok şizofreni hastasının yaşamı boyunca iş, arkadaşlık ve çalışma gibi alanlarda sayısız engelle karşılaşabildiği bildirildi.



Açıklamada, devamla şu görüşlere yer verildi:



"Şizofreni, kişinin neyin gerçek, neyin hayal olduğunu anlayamadığı bir süreç, psikoz ana başlığı altında toplanan hastalıkların en temel örneği olarak öne çıkıyor. Zaman zaman psikotik rahatsızlığı olanlar gerçekle ilişkilerini kaybediyor. Hastaların gerçekle ilişkilerini kaybettiklerinde oluşan ani kişilik ve davranış değişikliklerine psikotik atak adı veriliyor. Şizofreninin şiddeti kişiden kişiye değişiyor. Bazı hastalar hayatlarında tek atak yaşarken, bazıları birkaç atak yaşayabiliyor. Şizofreni belirtileri nüksetme ve duraksama olarak bilinen döngüler esnasında kötüleşebiliyor veya azalabiliyor.



Hastaların uzun süreli olarak hastanelerde yatırılmasına dayalı tedavi anlayışının kaldırılmasıyla birlikte temelli tedavi anlayışı benimsenmiş durumda. Şizofreni kronik bir hastalık olmasına rağmen doğru tedaviyle şizofreni hastaları kendi yönelimleri doğrultusunda kimi zaman destekli, kimi zaman desteksiz olarak da çalışabiliyor."



"TÜRKİYE'DE 450-600 BİN ŞİZOFRENİ HASTASI BULUNUYOR"



Açıklamada, şizofreninin bireysel ve toplumsal maliyeti yüksek bir hastalık olması nedeniyle tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiği, toplumda görülme olasılığının yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğu bildirildi.



Dünyada 60-65 milyon, Türkiye'de ise 450 ila 600 bin arasında şizofreni hastası olduğu düşünüldüğü kaydedilen açıklamada, "Sıklıkla 16-25 yaş arasında başladığı görülen şizofrenide cinsiyet ayrımı bulunmuyor. Kadınlarda daha geç yaşlarda başlayan şizofrenide, hastalığın gidişi görece daha iyi. Şizofreni her toplumda, her sosyal sınıfta ve her coğrafyada görülebiliyor." denildi.



Hastalığın sıklık ve yaygınlık oranlarının tüm dünyada benzer oranlara sahip olduğu belirtilen açıklamada, kentlerde şizofreni sıklığının kırsal alana göre daha fazla, gelişmiş ülkelerde ise gelişmekte olan ülkelere göre daha çok görülme oranına sahip olduğu vurgulandı.