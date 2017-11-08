Siz bizim gururumuzsunuz

Rize'de 300 ortaokul öğrencisi, sınır bölgelerinde görev yapan Mehmetçik'e moral vermek için mektup yazdı. Mektuplarda, "Siz orada mücadele ederken, biz burada gelecek için okuyoruz. Siz, bizim gururumuzsunuz." ifadeleri dikkati çekti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Rize Temsilciliği Ortaokul Koordinatörlüğü Birimi tarafından Mehmetçik'e destek olmak amacıyla proje hazırlandı.



Proje çerçevesinde kentteki 25 ortaokulda eğitim öğretim gören 300 öğrencinin yazdığı mektuplar Hakkari, Şırnak, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa'da vatani görevini yapan askerlere gönderildi.



TÜGVA Rize Temsilciliği Ortaokul Koordinatörü Fatih Dama, projeyi Mehmetçik'e yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.







Öğrencilerin yazdığı mektupların duygu dolu olduğunu belirten Dama, "Mektupları Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Hatay'daki sınır birliklerine gönderdik. Buradan Kuzey Irak ve Suriye'de bulunan komutanlarımızın sayesinde Mehmetçik'e ulaştırılacak." dedi.



"ASKERLERİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"



Fatma Zehra Genç yazdığı mektupta, "Siz orada mücadele ederken biz burada gelecek için okuyoruz. Biz de vatanımız ve milletimiz için okuyoruz. Siz, bizim gururumuzsunuz. Bunu sakın unutmayın." sözleriyle duygularını dile getirdi.



Mektup yazan öğrencilerden Aysel Yıldırım, vatanı korudukları için askerlere minnettar olduklarını dile getirerek, "Onlara çok dua ediyorum. Askerlerimizi çok seviyoruz." dedi.



Havva Karaca da mektubunda, "Sevgili asker ağabeyler, bu cümleleri yazarken inanın çok duygulanıyorum. Sakın üzülmeyin, siz üzülürseniz bende üzülürüm. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah sizden razı olsun." ifadelerine yer verdi.



