Siyer sınavına 200 bin kişi girecek

Peygamber Sevdalıları Platformunun düzenlendiği umre ödüllü siyer sınavına 200 bin kişi başvurdu.

Genel merkezi Diyarbakır'da bulunan Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından 29 Ocak Pazar günü Türkiye genelinde siyer sınavı gerçekleştirecek.



"O'nu oku, O'nu yaşa" sloganı ile bu yıl altıncısı yapılacak sınava, aralarında Avrupa ülkelerinde ikamet edenlerin de yer aldığı 200 bin kişi girecek.



Koordinatör Yahya Oğraş gazetecilere yaptığı açıklamada, siyer sınavının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.



Oğraş, sınavdaki hedefin Hazreti Muhammed'in hayatının öğrenilmesi ve okuma alışkanlığı kazandırılması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Allah Resulü'nün hayatını iyi okuyup, halkımıza iyi anlatmaya çalışmalıyız. Bu sınavda 28 kişiye umre ödülü vererek bizzat peygamber efendimizin yaşadığı ve hayat mücadelesini verdiği kutsal topraklara gönderiyoruz. Diyarbakır'da geçen yıl sınava 12 bin kişi girmişti, bu yıl 40 bin kişi girecek."



Geçen yıl bölgede terör örgütünün "çukur siyaseti" nedeniyle önemli sıkıntılar yaşandığını anımsatan Oğraş, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör saldırılarına rağmen sınava ilginin arttığını aktardı.



Ne darbe girişimi ne de terörün Resulullah'ın sevdasını durdurduğunu vurgulayan Oğraş, "Bu bir aşk ve sevdadır kimse bunun önünü kapatamaz. Bu bir sevda selidir. Sevda seli aktığı zaman hiçbir bariyer ve set onu durduramaz. Bu ülkede Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Zaza ve diğer etnik grupların hepsi kardeştir." ifadelerini kullandı.