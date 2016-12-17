Siyasi parti liderlerinden taziye mesajı

Kayseri'deki terör saldırısı ile ilgili siyasi parti liderleri, taziye mesajı yayımladı.

Temel Karamollaoğlu, "Terör yoluyla, Türkiye'yi karıştırmak isteyen karanlık mihraklara karşı verilecek en güzel cevap, millet olarak birbirimize daha fazla kenetlenmek, milli birlik ve beraberliğimize daha fazla sahip çıkmak olacaktır." açıklamasında bulundu.



Karamollaoğlu, Kayseri'deki terör saldırısı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, huzura, barışa ve kardeşliğe en çok ihtiyacın olduğu bir dönemde, her gün yeni bir acı ile Türk halkının sarsıldığını, millet olarak kanlı ve sinsi bir kuşatmanın hedefinde bulunulduğunu belirtti.



Terör örgütü PKK'sından DEAŞ'ına kadar bütün küresel örgütlerin, Türkiye'yi hedef aldığını vurgulayan Karamollaoğlu, "Ne kadar alçaklaşırsa alçaklaşsın, milletimiz teröre teslim olmayacaktır. Türkiye'nin bir korku imparatorluğuna dönüşmesine izin vermeyecektir. Terör yoluyla, Türkiye'yi karıştırmak isteyen karanlık mihraklara karşı verilecek en güzel cevap, millet olarak birbirimize daha fazla kenetlenmek, milli birlik ve beraberliğimize daha fazla sahip çıkmak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



- "MİLLETİMİZ, BİRLİK ŞUURUNU YİTİRMEMELİDİR"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de yaptığı açıklamada, Kayseri'de kahpe terör saldırısını lanetlediğini bildirdi.



Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Destici açıklamasında, "Sorumluk sahiplerinin gereğini yapma zamanı gelmiş de geçmektedir. Tedbir almayan ya da eksiği, hatası, ihmali olan herkes hesap vermelidir. Lakin milletimizin vatansever ve milletperver hiçbir ferdi metanetini kaybetmemeli ve birlik şuurunu yitirmemelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA